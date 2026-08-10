Vuelca lancha en Nueva York; mueren mujer y bebé

Una lancha se volcó cerca de Liberty Island; una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses murieron tras ser rescatadas del agua

Una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses murieron después de que una lancha se volcara la noche del sábado en el puerto de Nueva York, cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:25 horas, cuando una embarcación Bayliner tipo bowrider, de 22 pies de longitud, terminó volcada en el agua.

Rescatan a 12 personas tras el accidente

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó unidades de buceo y aviación después de recibir una llamada al 911 que alertaba sobre el incidente.

Antes de la llegada de los agentes, 12 personas fueron rescatadas del agua. Posteriormente, los buzos de la Policía localizaron a la mujer y a la bebé, quienes fueron trasladadas a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que dos pacientes civiles en estado crítico fueron trasladados a NYU Langone Health Brooklyn, mientras que otras 12 personas con lesiones menores recibieron atención en hospitales de la zona.

La Policía confirmó que la víctima menor era una niña, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué relación existía entre ella y la mujer fallecida. La identificación de ambas permanece pendiente de notificación a sus familiares.

Hombre enfrenta cargos por poner en peligro a pasajeros

Las autoridades informaron que Manuel Hernandez, de 46 años y residente de Nueva York, enfrenta 13 cargos por poner en peligro imprudentemente.

La investigación continúa para establecer las circunstancias que provocaron el vuelco de la embarcación. Los agentes también buscan entrevistar al capitán mientras reúnen información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, el NYPD no ha informado sobre otras detenciones relacionadas con el accidente.

¿Qué es una lancha tipo bowrider?

La embarcación involucrada es descrita como una lancha bowrider, un tipo de barco recreativo que cuenta con una proa abierta y espacio para pasajeros en la parte delantera, por delante del parabrisas y del puesto de mando.

Este tipo de embarcaciones suele utilizarse para actividades recreativas durante el día, principalmente en aguas tranquilas como lagos, ríos y bahías protegidas.

Las bowrider generalmente no están diseñadas para pasar la noche a bordo, debido a que carecen de camarote. Además, su proa abierta puede permitir la entrada de agua cuando navegan en condiciones de oleaje fuerte o mar abierto.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó el vuelco y establecer las responsabilidades correspondientes.