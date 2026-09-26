Vuelca camión con piedra y embiste a vehículo

La falla en los frenos de la unidad pesada provocó el choque contra un vehículo y la movilización de los cuerpos de rescate.

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Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 18 del tramo Sur de la autopista privada Vía Alterna del Sur (VAS), ruta que conecta Amatitlán con Villa Canales, luego de que un camión cargado con piedrín sufriera una presunta falla en el sistema de frenos.

El vehículo pesado volcó en plena carretera y embistió a un automóvil liviano que circulaba por la zona, provocando severos daños materiales y bloqueando de manera parcial el tránsito.

Despliegue de socorristas y atención a heridos

Elementos de las 25.ª y 29.ª compañías del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala acudieron al lugar para atender la emergencia. Los paramédicos brindaron primeros auxilios prehospitalarios a las personas afectadas y utilizaron equipo de rescate para estabilizar a los involucrados.

Tras la evaluación en el sitio, los socorristas trasladaron a una persona lesionada hacia un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada.

Cierre de la vía y labores de limpieza

El choque y el desprendimiento del material de construcción sobre la cinta asfáltica ocasionaron una alta congestión vehicular en la autopista VAS. Unidades de emergencia y personal de la vía privada permanecieron en la escena coordinando las labores de limpieza y el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación.