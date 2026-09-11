Vuelca camión con ganado en Ecuador; reportan un muerto

Cuerpos de emergencia acudieron a la arteria ecuatoriana para socorrer al lesionado y retirar la unidad pesada de la zona.

Un severo siniestro vial registrado en territorio ecuatoriano este 10 de septiembre, a la altura del sector Migüir, esto entre los kilómetros 44 y 46 de la arteria que conecta Cuenca, Molleturo y Naranjal, lo que dejó un saldo preliminar de una persona fallecida de sexo masculino, un herido y la pérdida de varios ejemplares de ganado vacuno.

Los informes iniciales detallan que el camión de carga, que transportaba semovientes por esta concurrida ruta de Ecuador, perdió la pista de circulación, colisionó contra la baranda de seguridad de la vía y derribó un poste de energía eléctrica. Tras la cadena de impactos, la unidad terminó volcada en el patio de un domicilio particular colindante con la carretera.

Atención de la emergencia y labores de socorro

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ecuador y equipos de socorro se desplegaron en el sitio para asistir a la víctima lesionada, rescatar el cuerpo del fallecido y asegurar el perímetro del inmueble afectado.

Respecto a la víctima, las autoridades no proporcionaron edad ni nombre; de momento sigue sin ser identificada la víctima mortal. Así mismo, las autoridades locales solicitaron a los conductores extremar precauciones al circular por este tramo mientras concluyen los peritajes y el retiro de la pesada unidad.