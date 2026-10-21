Voraz incendio en un ferri de pasajeros de Indonesia

Las autoridades señalaron que todavía no se ha podido confirmar cuántas personas han sido rescatadas de la embarcación, ni si hay fallecidos o desaparecidos

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Un ferri de pasajeros que cubría una ruta entre Java y Sumatra, las dos islas más pobladas de Indonesia, se incendió este martes en el canal de entrada al puerto javanés de Merak, sin que por el momento se haya informado de víctimas en el incidente.

La oficina de búsqueda y rescate de Banten, provincia del oeste de Java donde se encuentra el puerto de Merak, informó en un comunicado que las autoridades han desplegado un equipo para prestar asistencia en el lugar, mientras siguen recopilando información sobre el número de pasajeros a bordo y las posibles víctimas.

A las 16:24 hora local, las autoridades recibieron un aviso del Servicio de Tráfico Marítimo de Merak sobre el incidente del ferri Batu Mandi, que cubría la ruta entre Bakauheni, en Sumatra, y el mencionado puerto en Java.

Las autoridades señalaron que todavía no se ha podido confirmar cuántas personas han sido rescatadas de la embarcación, ni si hay fallecidos o desaparecidos, y afirmaron que "facilitarán nuevas informaciones sobre la situación y los resultados de las operaciones a medida que se disponga de datos oficiales desde el lugar de los hechos".

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.