Voraz incendio en fábrica de zapatos deja 28 muertos en China

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron que el edificio de la fábrica estaba ya envuelto por las llamas, lo que dificultó las tareas de rescate.

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Al menos 28 personas murieron este jueves en un incendio registrado en una fábrica de calzado de la provincia schina de Fujian, informaron las autoridades.

El fuego se declaró hacia las 12.00 hora local en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang.

La agencia indicó que en el lugar había 237 trabajadores y dos transportistas externos en el momento del incendio, y que 213 personas fueron desalojadas por los rescatistas.

Del total de víctimas mortales, dos fallecieron tras ser trasladadas al hospital y otras 26, que figuraban como desaparecidas, murieron en el siniestro.

La televisión estatal CCTV indicó que una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad.

Según el Ministerio de Gestión de Emergencias, los equipos locales de rescate movilizaron inicialmente 183 efectivos y 35 vehículos, mientras Xinhua informó después de que las autoridades habían desplegado a más de 500 personas para las tareas de rescate y gestión del siniestro.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron que el edificio de la fábrica estaba ya envuelto por las llamas, lo que dificultó las tareas de rescate.

La misma fuente señaló que varias personas quedaron atrapadas en la azotea del inmueble. Imágenes difundidas por medios locales mostraban una intensa columna de humo saliendo de la fábrica.

Pasadas las 16.00 hora local las llamas visibles habían quedado extinguidas, aunque numerosos vehículos de bomberos continuaban rociando agua sobre la nave para prevenir posibles rebrotes.

Responsables detenidos

El responsable de la empresa y otros cargos relacionados quedaron "bajo control de las autoridades", y las cuentas de la compañía fueron congeladas.

El presidente chino, Xi Jinping, había pedido durante la tarde "todos los esfuerzos" en las labores de búsqueda y rescate, así como esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades.