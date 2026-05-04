Volcadura de un autobús en Cuba deja 48 heridos

La presencia de niños entre los heridos generó especial atención por parte de los servicios médicos, que priorizaron su estabilización tras el incidente

Un accidente masivo se registró este domingo en Cuba luego de que un autobús de pasajeros se volcara en un tramo de la Autopista Nacional, dejando un saldo de 48 personas heridas, entre ellas siete menores de edad, de acuerdo con reportes de medios estatales.

El percance ocurrió en la zona conocida como Puente de Las Cajas, en la provincia de Cienfuegos, cuando la unidad cubría la ruta de largo recorrido entre La Habana y Guantánamo, uno de los trayectos más extensos del país.

Heridos fueron trasladados a hospitales en Cienfuegos

Tras el accidente, se activaron protocolos de emergencia para atender a los lesionados, los afectados fueron trasladados a dos hospitales de la provincia de Cienfuegos, donde reciben atención médica especializada.

Entre los lesionados, tres personas fueron reportadas en estado grave, mientras que el resto presentó diversas lesiones derivadas del impacto, incluyendo golpes y posibles fracturas.

La presencia de niños entre los heridos generó especial atención por parte de los servicios médicos, que priorizaron su estabilización tras el incidente.

Investigan causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas exactas del siniestro; sin embargo, el caso ya es objeto de investigación para determinar qué originó el vuelco del autobús en este tramo carretero.

El hecho vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad vial en la isla, donde los accidentes de tránsito continúan siendo una problemática constante.

Accidentes viales, un problema persistente en Cuba

Datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial indican que durante 2025 se registraron 6,718 personas lesionadas en accidentes de tráfico, lo que representó un incremento respecto al año anterior.

Las autoridades han señalado que el factor humano está presente en el 72 % de los siniestros, principalmente por situaciones como la falta de atención al conducir, no respetar el derecho de vía y el exceso de velocidad.

Además, se ha advertido que siete de cada diez accidentes generan víctimas, siendo las colisiones entre vehículos el tipo de incidente más peligroso en las carreteras del país.

A estos factores se suman condiciones estructurales, como el deterioro de las vías y la antigüedad del parque vehicular, con unidades que en muchos casos superan varias décadas de uso, lo que incrementa los riesgos en la circulación diaria.