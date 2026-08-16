Volcadura de minibús deja siete muertos en Turquía

Un minibús volcó en el sureste de Turquía cuando trasladaba a una familia a una celebración; siete personas murieron y nueve resultaron heridas

Un accidente de tránsito dejó siete personas muertas y nueve heridas este sábado en el sureste de Turquía, luego de que un minibús volcara mientras trasladaba a varias personas hacia una celebración familiar.

El grupo viajaba desde la ciudad de Diyarbakir rumbo a Mus, ubicada a unos 250 kilómetros de distancia, para asistir a una ceremonia de esponsales.

De acuerdo con la agencia Anadolu, el conductor perdió el control del vehículo y provocó la volcadura. En el accidente no estuvieron involucrados otros automóviles.

Una persona permanece grave

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas locales en el municipio de Lice, dentro de la provincia de Diyarbakir.

Los primeros reportes contabilizaron cinco fallecidos, pero el número aumentó posteriormente a siete víctimas mortales. Además, nueve personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

Las autoridades provinciales mantienen abierta una investigación para determinar las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del minibús.

Turquía registra miles de muertes en carretera

Los accidentes de tránsito representan un problema persistente en Turquía. En los últimos años, el país ha registrado entre 6 mil y 6 mil 500 muertes anuales relacionadas con percances viales, incluyendo a las personas que fallecen durante los 30 días posteriores al accidente.

A pesar de estas cifras, el número de víctimas se ha reducido aproximadamente un 15 por ciento respecto a hace una década, mientras que la población turca aumentó alrededor de 10 por ciento durante el mismo periodo.