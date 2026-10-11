Volcadura de camión deja un muerto y un herido en Guatemala

Una mujer perdió la vida y otra persona resultó herida tras el fuerte percance que dejó carga dispersa sobre la cinta asfáltica.

Un grave percance vial registrado en el kilómetro 193 de la Ruta Interamericana movilizó a los cuerpos de socorro tras el volcamiento de un camión sobre la cinta asfáltica en Guatemala.

Elementos de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) de la estación de Salcajá acudieron al lugar a bordo de la unidad AD-48 para atender la emergencia.

A su llegada, los socorristas confirmaron que una persona de género femenino ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro, por lo que procedieron a acordonar el área y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

Atención médica y reporte de emergencia

Asimismo, se dio a conocer que otra persona resultó herida durante el incidente, siendo estabilizada y trasladada a un centro asistencial por otra institución de socorro. En la escena se observaron estructuras metálicas y carga dispersa producto del impacto del vehículo pesado.

Las autoridades recuerdan a la población mantener la precaución al transitar por esta importante arteria vial y ponen a disposición la línea de emergencia 1554 y la atención vía WhatsApp en el número 5042 6314 para el reporte de incidentes en carretera.