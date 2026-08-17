Volcadura de autobús turístico deja 12 muertos en Hungría

La Dirección Nacional de Gestión de Desastres de Hungría informó que en el vehículo viajaban 57 pasajeros y dos conductores. Algunos quedaron atrapados debajo

Al menos 12 personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros se salió de la carretera hasta terminar volcado en una zanja en una autopista de Hungría, informó la policía.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 horas del domingo en la autopista M3, cerca de la localidad de Mezokeresztes, aproximadamente a 140 kilómetros al este de Budapest.

El autobús transportaba a un grupo de turistas polacos que regresaba de una peregrinación en Bosnia-Herzegovina. De acuerdo con autoridades polacas, todos los pasajeros eran ciudadanos de ese país.

La Dirección Nacional de Gestión de Desastres de Hungría informó que en el vehículo viajaban 57 pasajeros y dos conductores. Algunos pasajeros quedaron atrapados debajo del autobús después de la volcadura y tuvieron que ser auxiliados por los equipos de emergencia.

La policía señaló que una de las hipótesis iniciales es que el conductor se habría quedado dormido, lo que habría provocado que el vehículo saliera de la carretera. El conductor fue detenido mientras continúan las investigaciones.

El primer ministro Péter Magyar, informó que al menos 10 personas resultaron gravemente heridas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, también lamentó el accidente y expresó su solidaridad con las familias afectadas.