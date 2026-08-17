Volcadura de autobús deja 10 muertos y 37 heridos en Brasil

El conductor sobrevivió a la volcadura. La empresa señaló que sufrió fracturas en ambas piernas, aunque su estado médico completo no fue informado inicialmente

Al menos 10 personas murieron y 37 resultaron heridas tras la volcadura de un autobús turístico registrada durante la madrugada de este domingo en Petrópolis, dentro de la región serrana del estado de Río de Janeiro, Brasil.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el kilómetro 91 de la carretera BR-040, cuando la unidad descendía por la Sierra de Petrópolis con dirección a la capital fluminense.

El autobús había salido de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, y trasladaba a un grupo de turistas hacia Copacabana, uno de los sectores más visitados de Río de Janeiro.

Autobús vuelca durante el descenso de la sierra

Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control de la unidad, salió de la vía y volcó cerca del acotamiento, en una zona rodeada de vegetación.

El vehículo quedó recostado sobre uno de sus costados y varios pasajeros terminaron atrapados entre su estructura, lo que obligó a los cuerpos de emergencia a desplegar maniobras especializadas para liberarlos.

Las 10 víctimas mortales eran mujeres y entre ellas se encontraba una menor de edad. Algunas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otra perdió la vida durante su traslado para recibir atención médica.

Entre las personas lesionadas, dos fueron reportadas en condición grave y al menos 12 presentaron heridas moderadas. Los pacientes fueron distribuidos en hospitales de Petrópolis, Duque de Caxias y Río de Janeiro.

El conductor sobrevivió a la volcadura. La empresa señaló que sufrió fracturas en ambas piernas, aunque su estado médico completo no fue informado inicialmente.

Autoridades revisan el número de pasajeros

Los primeros informes presentaron diferencias sobre la cantidad de personas que viajaban en la unidad. La Policía Federal de Carreteras reportó inicialmente 47 ocupantes, mientras que otros registros señalaron 49 y la concesionaria de la autopista informó posteriormente que eran 56.

Las autoridades trabajan en la integración del listado definitivo de pasajeros y en la identificación formal de las personas fallecidas.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó la tragedia y ordenó una amplia operación de auxilio para respaldar las labores de rescate, el traslado de los heridos y la atención a sus familiares.

Viaje no contaba con autorización

Las primeras revisiones administrativas determinaron que el autobús no estaba autorizado para prestar servicios interestatales de transporte de pasajeros.

La unidad, operada durante el recorrido por Estrela Guia Turismo, tampoco aparecía dentro de las empresas habilitadas para realizar ese tipo de viaje, por lo que el traslado fue clasificado como irregular.

Además de esclarecer la mecánica de la volcadura, la investigación deberá establecer quién organizó el recorrido, verificar las condiciones mecánicas del autobús y determinar por qué prestaba el servicio sin la autorización correspondiente.

La Policía Civil de Petrópolis quedó a cargo de las indagatorias y ordenó los peritajes sobre el vehículo y el tramo carretero. Entre los factores que serán analizados se encuentran una posible falla mecánica, la velocidad, las condiciones de la vía y las maniobras realizadas antes de la volcadura.

La empresa expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, además de brindar apoyo a los pasajeros afectados.

Hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa del accidente.