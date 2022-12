Viral: Novio se besa con invitado frente a su esposa en boda

A través de redes sociales se hizo viral el polémico video de un novio que fue besado por un invitado frente a la novia en plena fiesta de la boda

Por: Luz Camacho

Diciembre 26, 2022, 15:53

¿Te imaginas que durante la fiesta de tu boda de pronto un invitado bese de pronto a tu esposo y él le corresponde? Sorprendentemente, esto le ocurrió a una mujer, quien al percatarse de lo que estaba pasando en su celebración intentó separarlos, pero sus esfuerzos fueron en vano.



A través de redes sociales se hizo viral el video del polémico caso que sucedió en pasado lunes 19 de diciembre, en Ecuador.



En el video de la celebración de la boda, el recién casado baila con los ojos cerrados junto a su esposa y con un trago en la mano, cuando de pronto le hace una seña con el dedo a uno de los invitados, pero cuando éste se acerca, besa en la boca al novio.



Al principio, los invitados y la novia pensaron que era una broma, pero al ver que el recién casado no lo rechaza y siguen besándose apasionadamente sin importarles nadie más.



Ante la falta de respeto por parte de su pareja, la novia intenta separarlos y después empuja molesta al invitado.



Tras la viralización del video, los recién casados fueron identificados como Nene Ángel y Mayito Arcentales, quienes crean contenido para TikTok.



A través de su cuenta de Instagram, Nene hizo una publicación para comentar lo sucedido.



“Ser gay no te hace menos sensible, no te vuelve de piedra o menos humano. Todavía no asimilo lo qué pasó, sigo sin creérmelo, pero me ayudó a entender cómo se sienten las personas de la comunidad LGBTI cuando deciden quitarse las máscaras y ser ellos ante el mundo y soportar el acoso de la sociedad la cual te señala como si hubieras cometido un homicidio o algún acto aberrante. Se requiere una gran fortaleza mental para no optar por el suicidio (yo lo pensé varias veces). Mayito tus palabras fueron mi combustible para no caer'



'PD: No soy gay, lo que pasó sucedió en un momento en que no podía encontrar mis cinco sentidos debido a la gran injusticia del alcohol (cualquiera que me conoce sabe que no bebo). Pido disculpas si esto afectó su sensibilidad', expresó el ahora esposo.

El escandaloso video ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas y algunos aseguran que todo se trató de un montaje para conseguir más 'likes'.Las últimas publicaciones de la pareja se trata cómo Nené, incluso el invitado, tratan de aclarar la situación y cómo le piden perdón a Mayito.