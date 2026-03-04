Viral: Mujer transmite en vivo y cae misil en su casa en Dubái

En la grabación se observa a la mujer hablando frente a la cámara cuando, de pronto, se escucha un estruendo y la transmisión se interrumpe.

Un video difundido ampliamente en redes sociales muestra a una mujer, presuntamente de origen filipino, realizando una transmisión en directo desde un departamento en Dubái, cuando se escucha una fuerte explosión y la imagen se corta de manera abrupta.

El video ha generado especulaciones sobre si la mujer murió o resultó herida tras el presunto impacto de un misil durante un episodio de tensión militar en la región. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial que indique que haya fallecido o sufrido lesiones graves.

Lo que muestra el video

En la grabación se observa a la mujer hablando frente a la cámara cuando, de pronto, se escucha un estruendo. Ella reacciona sorprendida, la imagen se mueve bruscamente y la transmisión se interrumpe. El material no muestra de forma directa el impacto sobre la vivienda ni permite confirmar qué ocurrió después.

El video comenzó a circular en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente que involucra a Irán y a Israel, con reportes de lanzamientos de misiles y sistemas de defensa aérea activados en distintos puntos del Golfo.

No hay reportes oficiales sobre su muerte

Autoridades de Emiratos Árabes Unidos no han informado sobre el fallecimiento de una ciudadana filipina vinculada con este video, ni han emitido comunicados que confirmen que la persona que aparece en la grabación haya sido víctima directa de un ataque.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente su identidad, ubicación exacta al momento de la explosión o parte médico alguno que confirme su estado de salud.

La información disponible indica que el video es real en cuanto a la explosión registrada en la ciudad.

Cabe señalar que especialistas en verificación digital advierten que en situaciones de conflicto es frecuente que circulen videos fuera de contexto o sin datos comprobados, lo que dificulta confirmar la veracidad completa de lo que se comparte en redes.