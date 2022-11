Viral: Le sale caro a mexicano preparar chilaquiles en Qatar

El youtuber Jake Matte es aficionado a los chilaquiles y después de una semana en Qatar decidió cumplir su antojo, pero el destino le hizo una mala jugada

Por: Patricia Agüero

Noviembre 28, 2022, 13:06

Un Tiktoker que se encuentra disfrutando del Mundial rentó un departamento durante su estadía en Qatar. Pero comprar los alimentos para prepararse de comer le está saliendo más caro de lo que imaginó.



Se trata del influencer conocido como Jake Matte y a través de diversos videos en TikTok muestra detalles de su estancia en Qatar. Sin embargo, la odisea que pasó para prepararse unos chilaquiles es el video más visto por los usuarios.



El Youtuber originario de la Ciudad de México es aficionado a los chilaquiles y después de pasar una semana en Qatar no había podido degustarlos. Para cumplir su antojo, el joven se dirigió a un supermercado.



Aunque en un principió dudó que pudiera encontrar los ingredientes para prepararse unos chilaquiles, al final compró lo más parecido a lo que se vende en México.



Compró tomate verde, cebolla, crema y queso. También encontró unos totopos de maíz. En esta compra, el youtuber se gastó 267 Reales Qataríes, lo que equivale aproximadamente a 1424.43 pesos mexicanos.



Jake Matte se dirigió muy contento a su departamento pues por fin podría prepararse sus chilaquiles. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa.



Al llegar a su departamento, el youtuber abrió cada una de las puertas de la cocina y descubrió que no tenía licuadora, ni alguna cacerola para poner a cocer los ingredientes.



El famoso influencer se mostró enojado por no poder prepararse sus chilaquiles y acabar con su antojo. Finalizó el video diciendo que había gastado 1,400 pesos a lo p....y no tenía como prepararlos.

El video ya tiene tres millones de reproducciones. Los usuarios que reaccionaron con un comentario le ofrecieron algunos consejos al joven, como usar una bolsa y meter los ingredientes a cocinar en el microondas.