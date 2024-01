Viral: Azafata graba durante vuelo extraño ovni ¡rosa!

Una azafata grabó en video lo que parece ser un extraño OVNI rosado el jueves 11 de enero, lo que ha dejado a muchos perplejos.

Denisa Tanase, asistente de vuelo de Wizz Air, compartió un video de la extraña visión en las redes sociales.

Tanase y su familia están convencidos de que lo que captó con la cámara fue una nave espacial extraterrestre.

Tanase captó el objeto con la cámara mientras sobrevolaba Europa en un vuelo que se dirigía desde Luton, Inglaterra , a Syzmany, Polonia .

"He sido asistente de vuelo durante un año y nunca había visto algo así", dijo Tanase, según The Daily Star . "No podía ver nada con mis propios ojos. Pero cuando revisé el video 20 minutos después, lo vi y hablé con el piloto para preguntarle si sabían algo".

Tanase describió el OVNI como una "forma extraña, como un círculo de color rosa parpadeante".

Curiosamente, Tanase no vio el objeto en tiempo real. Más bien, notó el extraño avión después de revisar las imágenes. Además, los pilotos a bordo del avión dijeron que no experimentaron turbulencias ni anomalías durante el vuelo.

"Al principio pensamos que tal vez era un reflejo de nuestro uniforme rosa, pero en el video se puede ver el movimiento, se puede ver que está volando", dijo Tanase.

En lugar de asustarse por el avistamiento, la madre de dos hijos de 36 años estaba emocionada de poder captarlo ante la cámara.

Aunque la azafata cree en la existencia de extraterrestres, confesó que ha cuestionado supuestos ovnis que ha visto en lnternet porque es muy fácil alterar videos e imágenes. Sin embargo, dado que ella misma obtuvo las imágenes, realmente cree que vio algo fuera de este mundo.





