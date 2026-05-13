Violenta riña escolar en Chile deja siete docentes lesionados

Tras el inicio del enfrentamiento, personal del plantel activó de inmediato los protocolos de seguridad para contener la situación

Una masiva pelea registrada este martes en el Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío, al sur de Chile, dejó un saldo de siete docentes lesionados y 14 estudiantes de secundaria detenidos, en un nuevo episodio que vuelve a encender las alertas por el aumento de la violencia escolar en el país.

De acuerdo con un comunicado interno emitido por el establecimiento educativo, los hechos ocurrieron durante el primer recreo de la jornada, cuando un numeroso grupo de alumnos de cuarto medio equivalente al último año de educación secundaria protagonizó una riña colectiva dentro del plantel.

“Lamentable situación ocurrida durante el primer recreo de esta jornada, donde un grupo importante de estudiantes de cuarto medio participó de una pelea masiva”, informó el liceo.

Activaron protocolos y atendieron a lesionados

Tras el inicio del enfrentamiento, personal del plantel activó de inmediato los protocolos de seguridad para contener la situación y evitar que el conflicto escalara a otras áreas del recinto.

Según detalló la institución, los estudiantes involucrados fueron separados mientras se brindó atención médica inmediata en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles, además de realizar el procedimiento de constatación correspondiente en coordinación con Carabineros de Chile.

“El establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile”.

El incidente terminó con 14 alumnos detenidos, mientras que siete docentes resultaron con lesiones al intentar intervenir para controlar la pelea.

La violencia escolar crece en todo Chile

El episodio ocurre en medio de una creciente preocupación nacional por el incremento sostenido de hechos violentos en centros educativos.

La semana pasada, autoridades de la cartera de Seguridad Pública informaron ante el Senado que el 54.6 por ciento de los establecimientos educativos del país registraron al menos una denuncia policial durante 2025.

Las cifras oficiales indican que, de un universo de 13 mil 465 instituciones educativas, se documentaron más de 56 mil incidentes relacionados con violencia escolar.

Durante su comparecencia legislativa, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, advirtió sobre la magnitud del problema.

“La violencia física e intimidatoria se ha instalado como un fenómeno estructural en el espacio educativo chileno, trascendiendo los meros conflictos de convivencia”.

Los datos procesados por el Centro de Estudios y Análisis de Delitos (CEAD) señalan que 9 mil 811 casos correspondieron a lesiones leves, mientras que 226 fueron catalogados como lesiones graves o gravísimas.

Además, se contabilizaron 6 mil 113 amenazas directas, 544 delitos vinculados con armas de fuego o corto punzantes, 274 riñas y 127 amenazas con armas.

Debate político por endurecimiento de medidas

La crisis ocurre mientras el Congreso chileno discute el proyecto “Escuelas Protegidas”, impulsado por el presidente José Antonio Kast tras el asesinato de una asistente educativa en Calama ocurrido a finales de marzo.

La iniciativa contempla endurecer sanciones por delitos cometidos dentro de planteles escolares, además de permitir revisión de mochilas y restringir el uso de prendas que oculten el rostro.

Aunque la propuesta avanzó por unanimidad en la Comisión de Educación del Senado, algunos legisladores han cuestionado que el enfoque privilegie el control y castigo por encima de una política integral de prevención y protección de derechos.