Violaciones a la paz hacen 'irrazonable' un alto el fuego: Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este miércoles que los conflictos hacen que no sea razonable siquiera negociar

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este miércoles que las violaciones que se han producido en varios puntos clave del plan de Irán para negociar el cese de la guerra con Estados Unidos hacen que no sea razonable un alto el fuego bilateral ni las propias negociaciones.

Se ha violado abierta y claramente la base sólida con la que negociar antes incluso de que comiencen las negociaciones. Frente a esta situación, un cese al fuego bilateral o unas negociaciones son irracionales”, ha dicho en un comunicado difundido en X.

Su mensaje es claro en cuanto a que la desconfianza “histórica” de Irán hacia Estados Unidos se debe a las “repetidas violaciones” de todo tipo de compromisos por parte de Washington, tendencia que, “lamentablemente”, se ha repetido ahora.

Entre los puntos del plan presentado por Teherán para negociar el fin de la guerra está el compromiso de Irán de no producir armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones contra el país y la creación de un fondo para compensar los daños que ha sufrido en esta ofensiva que comenzó contra su país el 28 de febrero.

Qalibaf señaló que "hasta ahora se han violado tres cláusulas de esta propuesta".

La primera, la del cese del fuego en el Líbano. Según recordó en su nota, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador entre las partes, “también mencionó explícitamente” un compromiso de declarar “un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otras regiones”.

Según el presidente del Parlamento, la incursión del dron en el espacio aéreo iraní, que fue derribado en la ciudad de Lar, provincia de Fars, constituye “una clara violación de la cláusula que prohíbe toda nueva violación del espacio aéreo iraní”.

Qalibaf considera que tampoco se ha respetado el punto sobre el reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio.

El martes por la noche, en Washington, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, asegurando que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz “definitivo” con Irán se encontraba en “una etapa muy avanzada”.

Las conversaciones para conseguirlo se han establecido en Islamabad, jefe de Pakistán, sobre la base de ese plan de diez puntos presentado por Teherán, que Irán afirma que no se ha respetado, y que incluye muchas de las exigencias iraníes anteriores a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.