Vinculan a escoltas del príncipe Andrés con cena de Epstein

El personal de Jeffrey Epstein llegó a dar instrucciones a dos agentes encargados de la protección de príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

El personal de Jeffrey Epstein llegó a dar instrucciones a dos agentes encargados de la protección de príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, para que resguardaran una cena organizada por el financiero en Nueva York en 2010, según reveló el diario británico.

De acuerdo con el rotativo The Sunday Times, a los agentes de la Policía Metropolitana de Londres se les pidió vigilar una puerta de la casa de Epstein en Manhattan mientras los invitados asistían a un evento en honor del entonces duque de York.

Cena con celebridades

Según la publicación, a la reunión acudieron diversas figuras públicas, entre ellas el cineasta Woody Allen y su esposa Soon-Yi Previn.

También habrían estado presentes las personalidades estadounidenses Katie Couric, George Stephanopoulos, la comediante Chelsea Handler y el presentador Charlie Rose.

El dominical señala que la supuesta actuación de agentes británicos como porteros del financiero podría resultar embarazosa para la Met, que durante años no presentó cargos relacionados con el escándalo Epstein.

Posible impacto político

El reporte también menciona a Peter Loughborough, exjefe de la unidad de protección real de la Met y actualmente asesor del monarca, como una figura que podría verse salpicada por la polémica.

En paralelo, el príncipe Andrés fue detenido el jueves en una vivienda de la finca de Sandringham House, en el este de Inglaterra, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

El arresto fue ordenado por la Policía del Valle del Támesis, que investiga una denuncia de que el antiguo duque de York habría compartido documentos sensibles del Gobierno británico con Epstein cuando era representante especial de Comercio en la década de 2000.

Liberado horas después

Tras ser interrogado en la comisaría de Aylsham, en Norfolk, Andrés, quien cumplió 66 años el día del arresto, fue liberado horas más tarde.

Imágenes difundidas por medios británicos lo muestran reclinado y visiblemente cansado en la parte trasera de un vehículo todoterreno al abandonar la estación policial, antes de regresar a la residencia campestre donde vive actualmente dentro de la finca de Sandringham.