Vientos de 100 km/h dejan un muerto y cinco heridos en Brasil

En São Paulo, la región más industrializada y poblada del país, un hombre murió en la ciudad portuaria de Santos tras la caída de un árbol

Fuertes vendavales azotaron este miércoles el sur y el sureste de Brasil y dejaron al menos un muerto y cinco heridos, además de provocar derrumbes, incidentes por caídas de árboles e interrupciones en el transporte público, marítimo y aéreo en São Paulo y Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.

Los fuertes vientos, asociados al avance de un frente frío, comenzaron a causar estragos la noche del martes en el estado de Rio Grande do Sul y este miércoles alcanzaron los estados de São Paulo y Río de Janeiro, donde provocaron derrumbes, daños en infraestructuras y cortes de energía.

En São Paulo, la región más industrializada y poblada del país, un hombre murió en la ciudad portuaria de Santos tras la caída de un árbol.

Las ráfagas, que alcanzaron hasta 117 kilómetros por hora en algunos municipios del estado, obligaron además a suspender temporalmente las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, así como el transporte marítimo de pasajeros.

En Río de Janeiro, el vendaval ocasionó cortes de electricidad en distintos barrios de la ciudad, además de interrumpir parcialmente el funcionamiento del metro y del aeropuerto Santos Dumont.

Las ráfagas registradas en el aeropuerto internacional de Galeão, de hasta 74,1 kilómetros por hora, obligaron a desviar cuatro vuelos a otros aeropuertos y varias de sus operaciones sufrieron retrasos.

El Cuerpo de Bomberos de Río informó que había atendido hasta la tarde 30 incidentes por caída de árboles, 26 rescates de personas y cuatro derrumbes relacionados con el vendaval, mientras que las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, los fuertes vientos dejaron cinco heridos y obligaron a evacuar a 149 personas, según la Defensa Civil, tras causar daños en viviendas e infraestructuras durante la noche del martes.

El sistema de alerta meteorológica de Río de Janeiro advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora entre este miércoles y el jueves debido al avance del frente frío por el litoral fluminense.

Por su parte, el Gobierno de São Paulo mantiene activado su gabinete de crisis para seguir la evolución del frente frío, que se prolongará hasta este jueves.

Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, lo que puede aumentar el riesgo de inundaciones.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), el viernes se intensificará una corriente de vientos en los primeros kilómetros de la atmósfera que transporta calor y humedad hacia el centro y el sur de Sudamérica, lo que favorecerá nuevas ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora en todos los estados de la región sur de Brasil.