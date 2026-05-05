Videos de Marco Rubio como DJ en una boda se vuelven virales

El funcionario de origen cubano-estadounidense luce entusiasta mientras interpreta "Feel So Close", tema del DJ escocés Calvin Harris, durante una boda

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Videos breves en los que aparece el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desempeñándose como DJ durante una boda, se viralizaron en redes sociales durante el fin de semana. En las grabaciones se le observa con audífonos, siguiendo la letra con los labios y moviendo la cabeza al ritmo de música electrónica.

El funcionario de origen cubano-estadounidense luce entusiasta mientras interpreta "Feel So Close", tema del DJ escocés Calvin Harris, en medio del ambiente festivo.

Rubio anima la celebración

En otras imágenes difundidas por el canal Fox News, se aprecia a Rubio motivando a los asistentes, quienes responden saltando y bailando durante la celebración.

De acuerdo con la propia cadena, uno de los videos fue compartido en redes sociales por Dan Scavino, subjefe de gabinete del presidente estadounidense, Donald Trump. No obstante, no se dieron detalles sobre el lugar del evento ni sobre la pareja que contrajo matrimonio.

Agenda en el Vaticano

El político, de 54 años, tiene programado este jueves un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, según confirmó la Santa Sede durante el fin de semana.

La reunión ocurre semanas después de un cruce de declaraciones entre el pontífice y Trump, luego de que León XIV calificara como “inaceptable” la amenaza del mandatario de destruir “toda una civilización” en el contexto de su conflicto con Teherán. Trump respondió entonces con críticas, tildándolo de “débil” y cuestionando su política exterior.