Video: Subjefe de policía dispara a mujer en Springfield

El fiscal del condado de Sangamon reveló un video perturbador que muestra el momento en que el subjefe de policía Sean Grayson disparó y mató a Sonya Massey en su hogar en Springfield.

El tiroteo, captado por las cámaras corporales de los agentes, se desencadenó luego de una llamada de emergencia de Massey al 911, reportando un posible intruso.

Los agentes, actuando con aparente calma al inicio, dialogaron con Massey antes de que la situación escalara de manera trágica.

GRAPHIC VIDEO | Officials release video of officer fatally shooting 26-year-old Sonya Massey in her home after she called 911



Sonya Massey was shot in the face by Sangamon County Sheriff's Deputy Sean Grayson. Grayson, who pleaded not guilty to first-degree murder and other… pic.twitter.com/c5xkBzwJOm — Bobby Ellison (@BobbyEllisonKY) July 23, 2024

Cabe señalar que el video revela momentos de tensión cuando los agentes llegan a la casa de Massey tras una búsqueda infructuosa del supuesto intruso.

La interacción inicial, aparentemente tranquila, se convierte en un trágico desenlace cuando Grayson dispara contra Massey, quien buscaba protegerse con una olla de agua hirviendo.

El despliegue de violencia culminó con el fatal disparo que cobró la vida de Massey, mientras sus lamentos se escuchaban en medio del caos.

Repercusiones y respuesta institucional

Tras el trágico incidente, Grayson fue despedido del Departamento del Sheriff del Condado de Sangamon y enfrenta graves cargos de asesinato en primer grado, agresión agravada y mala conducta oficial.

Reacciones de Biden y Harris

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han expresado su profundo pesar por la trágica muerte de Sonya Massey y han abogado por una reforma policial integral.

Por su parte, Biden destacó la importancia de la seguridad y la confianza en las instituciones policiales, mientras Harris instó al Congreso a aprobar legislaciones que promuevan la justicia y la equidad en el sistema judicial.

Sonya Massey, a beloved mother, friend, daughter, and young Black woman, should be alive today.



Sonya’s death at the hands of a police officer reminds us that all too often Black Americans face fears for their safety in ways many of the rest of us do not. — President Biden (@POTUS) July 22, 2024

En un comunicado, Harris enfatizó la necesidad de abordar las desigualdades y los prejuicios arraigados en el sistema de justicia, subrayando la importancia de garantizar que todos los ciudadanos puedan solicitar ayuda sin temor por sus vidas.

Sonya Massey deserved to be safe.



The disturbing footage released yesterday confirms what we know from the lived experiences of so many — we have much work to do to ensure that our justice system fully lives up to its name.



President Biden and I call on Congress to pass the… — Vice President Kamala Harris (@VP) July 23, 2024

