Video: Policía descubre infidelidad de esposa con compañero

“¿Pena?, pena me da la mujer que yo tenía. Yo como un marica trabajando y mi mujer con usted acá encerrados en la casa. Eso sí me da pena, eso sí me da pena a mí”, expresó el hombre engañado.

En un video, tras llamar a la policía y a su hermano, se observa a la mujer infiel visiblemente afectada, llorando y pidiendo a su esposo que abandone la vivienda, argumentando que la propiedad le pertenece. Expresa: "Esta es mi casa. Váyase... es mi casa... no tiene idea de lo despreciable que es, ahí sí no es capaz de hablar, ahí sí no. ¿Qué pretendía hacerme cuando llamé a la policía? ¿No tiene nada que decir?", a lo que el hombre le respondió: “Espere un momentico a que venga un carro y saque mis cosas, para que siga feliz con el que usted quiera”.