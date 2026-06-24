Video: niño muere asfixiado bajo montaña de ropa en China

Un niño falleció por asfixia tras quedar atrapado bajo ropa acumulada en una fábrica textil en la provincia de Guangdong, China; el caso es investigado

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Una tragedia conmociona a China luego de que un niño perdiera la vida por asfixia al quedar atrapado bajo una gran cantidad de ropa dentro de una fábrica textil ubicada en Haifeng, en la provincia de Guangdong.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el menor se encontraba acompañando a su madre durante su jornada laboral.

Mientras ella trabajaba junto a otros empleados en un espacio saturado de contenedores, cestas y montones de ropa, el niño jugaba libremente entre los materiales.

En un momento, sin que nadie lo notara, el pequeño ingresó a una de las cestas utilizadas para almacenar prendas.

Minutos después, los trabajadores, incluida su madre, comenzaron a colocar ropa encima del contenedor, aumentando progresivamente el peso sin percatarse de que el menor permanecía en su interior.

Incluso, en el video se observa cómo la mujer acomoda y presiona las prendas para optimizar el espacio, sin imaginar que su hijo se encontraba debajo, atrapado y sin posibilidad de salir.

Hallazgo tardío y desenlace trágico

Tras varios minutos, la madre y otros trabajadores comenzaron a buscar al niño al notar su ausencia.

La búsqueda se extendió por distintas áreas de la fábrica hasta que finalmente lo encontraron dentro de la cesta, inconsciente y cubierto por la ropa acumulada.

A pesar de los intentos por reanimarlo, el menor ya no presentaba signos vitales. La causa de muerte fue asfixia, derivada de la presión y la falta de oxígeno dentro del contenedor.

El insidente ocurrio el pasado mes de mayo, pero el video comenzó a circular y ganar popularidad a penas este junio, generado una fuerte ola de indignación y cuestionamientos sobre la seguridad infantil en los entornos laborales de la región.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. El caso ha generado un fuerte debate sobre las condiciones laborales y la presencia de menores en espacios industriales, donde los riesgos pueden resultar fatales.