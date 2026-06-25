Video: niño cae de 15 metros en atracción de Disneyland

Un adolescente de 13 años cayó desde una atracción en Disneyland California; fue hospitalizado y dado de alta sin lesiones graves

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Un adolescente de 13 años sufrió una caída de aproximadamente 15 metros en la atracción acuática Tiana’s Bayou Adventure, en el parque Disneyland de California, tras salir del vehículo durante el recorrido, según reportes de medios internacionales.

El incidente ocurrió el pasado 21 de junio y fue captado en video por un visitante, donde se observa al menor saliendo del tronco en movimiento antes de precipitarse por la caída principal de la atracción.

El menor fue hospitalizado y dado de alta

De acuerdo con reportes de TMZ y otros medios, el adolescente fue trasladado a un hospital local como medida de precaución tras el accidente. Posteriormente, fue dado de alta sin lesiones graves.

Funcionarios del parque señalaron que un empleado activó de inmediato el freno de emergencia al presenciar la caída, lo que permitió detener la atracción y activar los protocolos de seguridad correspondientes.

La atracción fue suspendida temporalmente

Tras el incidente, la atracción fue cerrada de manera temporal mientras el personal realizaba una evaluación de seguridad. Sin embargo, fue reabierta al día siguiente luego de una inspección de las autoridades correspondientes.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) revisó la instalación y autorizó su reanudación de operaciones, según reportes de medios estadounidenses.

El caso generó discusión en redes sociales sobre los protocolos de seguridad en este tipo de atracciones, especialmente respecto a la ausencia de cinturones de seguridad en recorridos acuáticos de este tipo.

La atracción, inspirada en la película "La princesa y el sapo", reemplazó a la antigua Splash Mountain y había sido reabierta recientemente antes del incidente.