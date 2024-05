Video: Mujeres son atacadas por un alce asustado en Rusia

Por lo general, los alces de Moscú en Rusia son inofensivos, pero si están asustados, pueden atacar.

Un video que circula en redes sociales, muestra a un alce joven atacando a dos mujeres que paseaban a sus perros sin correa. Al principio, el alce persiguió a uno de los perros, pero luego casi atrapa a la dueña. El video muestra cómo el alce intenta atacar varias veces. La mujer estaba sorprendentemente tranquila: simplemente caminaba por el sendero, parecía como si incluso estuviera tratando de proteger a su mascota.

Afortunadamente todo acabó bien, el alce no golpeó a nadie. El jefe del departamento de gestión ambiental de Moscú, Sergei Burmistrov, dijo que las mujeres tuvieron una "milagrosa suerte".

"Los alces atacan, no patean. Está asustado, por supuesto. Esto no es en absoluto un juego, es sólo defensa. La cuestión es que él no salió, sino que la gente acudió a él. Esto debe entenderse. No entró al patio. Estaba en su hábitat, por eso hay que tener cuidado y salir lo más posible del espacio abierto, detrás de un árbol o en algún otro lugar", aconsejó el especialista.

Según Burmistrov, el ejemplar que aparece en el video era un alce joven y es posible que su madre estuviera en algún lugar cercano.

