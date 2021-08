Video: Mujer mata a quemarropa a su amiga en Nueva York

Captura de pantalla del video.

Tras cometer el crimen, la sospechosa se retiró del lugar con toda tranquilidad

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 09, 2021 09:45

Nueva York.- La escalofriante ejecución de una mujer en un barrio de Nueva York fue captada por una cámara de seguridad ubicada afuera de un edificio de apartamentos.

Las imágenes del video muestran a una mujer vestida con blusa de manga larga, leggins de color negro y tenis descender de una camioneta de color blanco estacionada en doble fila cuando camina hacia una mujer y le dispara en la cabeza a quemarropa, la victima identificada como Delia Johnson, de 42 años se encontraba platicando en las escalinatas del edifico con otras personas.

Sin mediar palabra, la mujer de negro le disparó en la cabeza a su víctima ante la mirada atónita de los presentes, quienes salieron huyendo del lugar.

Los hechos se registraron el pasado 4 de agosto, alrededor de las 9:41 pm, frente a un edificio de apartamentos en Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights en Brooklyn.

Mujer mata a su amiga en un barrio de Nueva York y escapa tranquilamente

Mientras tanto la mujer que disparó se retiró caminando con evidente tranquilidad y tras abordar su camioneta se alejó de la escena del crimen.

La víctima fue identificada como Delia Johnson, de 42 años de edad, fue declarada muerta en el Hospital Interfaith

Según parientes de Delia Johnson dijeron al The New York Post que le agresora aun no identificada era una amiga de la familia.

Las imágenes fueron liberadas por el Departamento de Policía de Nueva York para pedir el apoyo de la comunidad en la identificación de la persona que disparó y lograr así su detención.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES QUE PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN