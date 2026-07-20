Video: Muere hombre esposado durante arresto policial en Italia

Un video difundido por los medios locales muestra el momento posterior al arresto, en el que también estaban presentes varios paramédicos

Un hombre de 43 años falleció este domingo en la ciudad italiana de Bologna mientras estaba esposado y reducido por dos agentes durante una intervención policial.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio del 'Pilastro', adonde los agentes acudieron alertados por los propios vecinos porque el hombre estaba protagonizado presuntamente algunos altercados visiblemente nervioso, de acuerdo a las mismas fuentes.

El hombre, de origen marroquí, fue inmediatamente reducido por dos agentes en la calle, esposado y bloqueado boca abajo en el suelo.

Un video difundido por los medios locales muestra el momento posterior al arresto, en el que también estaban presentes varios paramédicos de los Servicios de Emergencia y otro hombre que ayuda a reducirlo agarrándole por los pies.

La loro “sicurezza” è questo schifo qui.

Che orrore, che rabbia!

RIP Abderrahim Fakir💔🕊️#Bologna #Pilastro pic.twitter.com/M6SxF0vRHp — Ilaria Salis (@SalisIlaria) July 19, 2026

En las imágenes se escucha al detenido gritar "ayuda" en italiano y a los policías bloqueándolo en el suelo hasta que finalmente deja de hablar y de moverse. Poco después, uno de los dos policías intenta reanimarlo pero el arrestado ya no responde.

El alcalde de Bologna, Matteo Lepore, y el presidente regional de Emilia-Romagna, Michele De Pascale, han pedido en un comunicado conjunto que se esclarezcan los hechos.

"Es fundamental que se aclaren los hechos plenamente. Confiamos en el trabajo de las instituciones competentes para que cada circunstancia sea esclarecida con la máxima rapidez, rigor y transparencia", ha solicitado.

La Jefatura de Policía de la ciudad ha avanzado que las imágenes de las cámaras personales que portaban los agentes serán "inmediatamente" puestas a disposición de las autoridades judiciales.

Un caso que recuerda a George Floyd

El caso ha sido comparado en redes sociales y medios internacionales con la muerte de George Floyd, el afroestadounidense que falleció en mayo de 2020 durante un arresto en Minneapolis, Estados Unidos, luego de que un policía lo inmovilizara presionando su cuello por varios minutos. Su muerte, captada en video, provocó protestas masivas contra la violencia policial y el racismo en distintos países.