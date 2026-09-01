Video: Motociclista choca contra autobús en Colombia y sobrevive

Motociclista sobrevive tras impactarse contra un autobús en movimiento y caer dentro de la unidad debido a que una de sus puertas estaba abierta.

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Un motociclista protagonizó un aparatoso accidente que, de manera insólita, terminó salvándole la vida luego de impactarse contra un autobús urbano que circulaba por una avenida en Colombia.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el motociclista, que aparentemente circulaba a gran velocidad, se encuentra de frente con el autobús y termina estrellándose contra una de sus puertas.

Sin embargo, la puerta del camión se encontraba abierta, lo que permitió que el motociclista ingresara al interior de la unidad en lugar de impactarse directamente contra la estructura del autobús o caer sobre el pavimento.

El hombre terminó entre los asientos y, tras el golpe, logró levantarse visiblemente aturdido. Con ayuda de otra persona, intentó salir del autobús.

Al momento del accidente, dentro de la unidad únicamente se encontraban una mujer como pasajera y el conductor del transporte urbano.

El chofer, quien aparentemente había olvidado cerrar la puerta, realizó una llamada, presuntamente para solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

El hecho quedó como un accidente poco común, pues lo que aparentemente fue un descuido al dejar abierta la puerta del autobús terminó siendo un factor determinante para que el motociclista pudiera ingresar a la unidad y evitar un impacto posiblemente más grave.