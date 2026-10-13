Video: Joven recupera la conciencia durante su propio funeral

Una joven llamada Yuleidy, oriunda de una pequeña comunidad en Guatemala, despertó dentro de su ataúd y pidió ayuda para salir mientras la estaban velando

Casi todo el mundo le tiene miedo a morir, pero hay quienes le tienen mayor pavor a que los crean muertos y los estén ya enterrando, pero todavía estén con vida.

Este fue el caso de una joven en Guatemala, quien estaba siendo velada por su familia y amigos, cuando súbitamente comenzó a moverse dentro de su ataúd pidiendo ayuda para salir.

La adolescente llamada Yuleidy Ixcotoyac vive en la aldea El Jocote, en la comunidad de Sacapulas, Quiché, y su "resurrección" quedó captada en cámara y se hizo viral.

¿Qué le pasó a Yuleidy?

Según contó el padre, la supuesta muerte de su hija habría sido el sábado 10 de octubre, cuando Yuleidy dijo sentirse mal, por lo que la llevaron al hospital durante la madrugada.

“¡Aleluya, un milagro de Dios!” Yuleidy Ixcotoyac es una adolescente, a quien su familia creía muerta, comenzó a moverse dentro de su ataúd y se incorporó ante la mirada atónita de los asistentes al velorio en #Guatemala. Según reportes, habían transcurrido ocho horas desde que la dieron por fallecida. #Video 🎥👇🏽 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 12, 2026 Sin embargo, poco antes de llegar al nosocomio, su hija ya no respondió, por lo que Abraham Ixcotoyac dedujo que su hija ya había perdido la vida, pues declaró para medios locales que la joven ya no respiraba ni tenía pulso en los brazos. Debido a esto, ya no fueron al hospital para intentar "salvarle la vida", ni para constatar el deceso con el que obtendrían el certificado de defunción; por el contrario, procedieron a organizar el velorio. Sin papeles, adquirieron el ataúd e informaron a sus seres queridos sobre la noticia. 'Volvió a la vida' Más de 24 horas después de caer inconsciente, Yuleidy recuperó la razón y se movió dentro del ataúd para pedir ayuda, por lo que inmediatamente la sacaron de la caja. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué le pasó, la joven solamente comentó que "sintió un fuerte dolor en el pecho", pero nunca recibió un diagnóstico que explicara por qué estuvo más de 24 horas inconsciente.