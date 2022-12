Video: Hombre presuntamente poseído causa terror en hospital

Personal médico captó en video a un paciente que llegó a urgencias haciendo movimientos extraños, así como sonidos que no se le entendían qué decía

Por: Patricia Agüero

Diciembre 26, 2022, 16:00

Un hombre que presuntamente estaba poseído causó terror en un hospital de Barranquilla en Colombia.



Las imágenes del hombre haciendo movimientos extraños y hablando de una manera que no se le entendía se viralizaron en redes sociales.



De acuerdo con el video, el paciente se encontraba parado sobre una camilla en el área de urgencias del hospital y hacía movimientos extraños con los brazos, en una ocasión dobló su cuerpo hacia atrás. Todo esto mientras era observado por personal médico que no podían controlarlo.



Finalmente, entre seis hombres lograron sujetar al paciente de los brazos y piernas con la intención de amarrarlo, según se puede escuchar en el video.



Los familiares del paciente señalaron que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando de pronto comenzó a hacer movimientos extraños, es por esto que decidieron llevarlo a urgencias de un hospital de la localidad.



Aunque se desconoce el diagnóstico que presentó el paciente, se cree que el hombre pudo haber consumido bebidas alcohólicas adulteradas.



Sin embargo, los usuarios que reaccionaron al video no descartaron la posibilidad de que el paciente estuviera poseído o bajo los efectos de alguna droga.