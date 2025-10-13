Video: Helicóptero se desploma en Huntington Beach; cinco heridos

Por: Ángeles Núñez 12 Octubre 2025, 08:15

Un helicóptero se desplomó la tarde del sábado 11 de octubre, en Huntington Beach, California, dejando al menos cinco personas heridas, según reportó NBC. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que la aeronave cae de forma repentina; algunas palmeras amortiguaron parcialmente el impacto. De acuerdo con fuentes policiales, dos personas que viajaban en el helicóptero fueron rescatadas, mientras que otras tres, que se encontraban en tierra, resultaron lesionadas. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas de las cinco personas hospitalizadas. Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del desplome.