Video: globo aerostático se incendia y deja a ocho fallecidos

Una tragedia aérea conmocionó a Brasil luego de que un globo aerostático se incendiara en pleno vuelo sobre la localidad de Praia Grande

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Una tragedia aérea conmocionó a Brasil luego de que un globo aerostático se incendiara en pleno vuelo sobre la localidad de Praia Grande, en el estado de Santa Catarina, dejando un saldo de ocho personas fallecidas.

Entre las víctimas se encontraba una familia completa que realizaba el paseo turístico junto a otros pasajeros en la aeronave.

El accidente ocurrió cuando el globo, que transportaba a 21 personas, comenzó a incendiarse por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Testigos captaron en video el momento en que las llamas envolvieron la estructura mientras la aeronave perdía altura antes de precipitarse a tierra en una zona cercana a un centro de salud.

Sobrevivientes y atención de emergencia

De acuerdo con reportes oficiales, 13 personas lograron sobrevivir, incluido el piloto del globo aerostático.

Equipos de emergencia, bomberos y personal médico acudieron al lugar para atender a los heridos y asegurar el área tras el impacto.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas desaparecidas tras concluir las labores de búsqueda.

Investigación en curso

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar el origen del incendio, entre las que se analizan posibles fallas técnicas en la aeronave.

Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial sobre las causas exactas del siniestro.

Praia Grande es conocida por ser uno de los principales destinos en Brasil para realizar vuelos en globo aerostático, debido a sus paisajes naturales y la alta afluencia de turistas.

El incidente ha generado conmoción en la población y reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de actividades recreativas.

Aunque volar en globo aerostático es considerado una actividad relativamente segura, existen riesgos asociados, principalmente durante el despegue y el aterrizaje.

Factores como el clima, fallas en los quemadores, contacto con obstáculos o aterrizajes bruscos pueden provocar accidentes, aunque este tipo de incidentes graves son poco frecuentes.