Video: Enfermera intenta sacar a recién nacida en una bolsa

Una técnica de enfermería fue detenida en Brasil tras presuntamente intentar sacar a una recién nacida escondida en una bolsa

Una técnica de enfermería fue detenida en Brasil tras presuntamente intentar sacar a una recién nacida escondida dentro de una bolsa de un hospital de maternidad en la ciudad de Teresina, estado de Piauí.

La mujer, identificada como Auricélia Rocha, trabajaba desde hacía poco más de dos años en el hospital de maternidad Dona Evangelina Rosa. Sin embargo, el día de los hechos no se encontraba de turno cuando se acercó a la madre de la bebé, una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, la empleada le dijo a la joven que debía llevar a la recién nacida para realizarle estudios médicos de rutina, entre ellos el tamiz neonatal. La explicación despertó sospechas en una tía de la menor, quien decidió seguirla.

Enfermeira tentou sequestrar uma recém-nascida dentro de uma bolsa, em uma maternidade no Piauí pic.twitter.com/fPMvq0WE1Y — Michelle Freitas (@BrazUK_News) July 13, 2026

La familiar observó que la trabajadora cambió de ropa y llevaba una bolsa negra de gran tamaño. Al interceptarla y revisar el bolso, encontró a la bebé en su interior, sana y con vida.

Las investigaciones continuaron con un cateo en la vivienda de la sospechosa, donde las autoridades localizaron una habitación completamente acondicionada para recibir a un bebé, con cuna, bañera, pañales y ropa infantil.

Según la Policía Civil de Piauí, los familiares de la mujer creían que estaba embarazada, aunque los agentes señalaron que nunca presentó pruebas que confirmaran esa versión.

Un juez ordenó su prisión preventiva. Aunque después del incidente fue internada en una clínica psiquiátrica por decisión de su familia, la orden de captura se cumplimentó una vez que recibió el alta médica.

La defensa sostiene que la mujer presenta síntomas de esquizofrenia, recibe tratamiento psiquiátrico y tiene dificultades para comprender la gravedad de sus actos. No obstante, las autoridades consideran que actuó sola y mantienen la acusación por intento de secuestro.

Por su parte, la dirección de la maternidad lamentó lo ocurrido y aseguró que el caso no obedeció a una falla en los protocolos de seguridad, al señalar que el hospital cuenta con control de accesos, reconocimiento facial y personal especializado.