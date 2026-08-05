Video capta ataque de dron ruso contra vendedor de fruta

Un video muestra el ataque de un dron ruso contra un vendedor ambulante en Jersón, Ucrania, mientras intentaba resguardarse entre cajas de frutas y verduras.

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La Policía Nacional de Ucrania ha publicado un video que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper.

El video muestra un dron flotando a varios metros de altura cerca de un vehículo estacionado rodeado de cajas con frutas y verduras durante unos 25 segundos. El vendedor, un hombre de 52 años, corre alrededor del vehículo varias veces con un teléfono en la mano, intentando esconderse del dron que lo persigue y luego explota.

"El hombre del video no muestra indicios de ser un combatiente; simplemente está trabajando en el mercado. Sin embargo, para el ejército del país agresor, sigue siendo un objetivo", dice un comunicado de la policía ucraniana.

Según el informe, el vendedor, residente de la cercana región de Mikolaiv, sobrevivió, pero sufrió heridas por la explosión, lesiones por metralla y una conmoción cerebral.

“Así es como ‘luchan’ los rusos. Atacan deliberadamente a civiles”, subrayó la policía.

Desde mediados de 2024, se han producido ataques deliberados con drones de corto alcance, equipados con cámaras y explosivos, contra la ciudad de Jersón y otras zonas a lo largo del río Dniéper, en el sur de Ucrania.