Video: ascensor se desploma y deja un saldo de 5 muertos

Una espeluznante tragedia sacudió a Bali cuando un ascensor de vidrio se precipitó más de 90 metros, cobrando la vida de cinco personas. El fatal accidente ocurrió en el conocido Ayuterra Resort, un prestigioso destino en esta isla paradisíaca, y las autoridades están inmersas en la tarea de determinar cómo se desencadenó esta catástrofe.

Según informes policiales, el artefacto, que estaba en pleno ascenso por una pendiente, se "soltó" de la estructura que debía garantizar su seguridad en un lapso de tiempo que no superó los 40 segundos. Toda la escena fue capturada en un impactante video que posteriormente se viralizó en plataformas digitales.

Las víctimas mortales, tres mujeres y dos hombres, eran empleados del resort, y el trágico suceso tuvo lugar el viernes 1 de septiembre. Ketut Suwiartham, chef del establecimiento, relató haber escuchado gritos desgarradores y rápidamente alertó a las autoridades sobre la emergencia. Lamentablemente, no se reportaron sobrevivientes.

De las cinco personas que viajaban en el ascensor, dos fueron declaradas muertas en el lugar del accidente, mientras que las demás, debido a la gravedad de sus heridas, fallecieron posteriormente, a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos que las trasladaron de urgencia a un centro de atención médica.

Las víctimas fueron identificadas como Sang Putu Bayu Adi Krisna, Kadek Yanti Pradewi (ambos de 19 años), I Wayan Aries Setiawan (de 23 años), Kadek Hardiyanti y Ni Luh Supernigsih (de 24 y 20 años, respectivamente).

Respecto a las posibles causas del desastre, Made Uder, un portavoz de la Policía, señaló que "la cuerda de acero... no era lo suficientemente resistente para soportar el peso, que era considerable, y el sistema de seguridad o freno no funcionó". De acuerdo con The Sun, "el ascensor descendió a gran velocidad, lo que hizo imposible evitar este trágico accidente".

El Ayuterra Resort, ahora sumido en luto y consternación, se ha convertido en el epicentro de una investigación en curso mientras las autoridades buscan respuestas para esclarecer esta desgarradora tragedia.

