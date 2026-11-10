Video: Alumna arroja silla a maestra y la deja inconsciente

Molesta porque fue regañada, una estudiante de secundaria en Michigan, lanzó una silla metálica a la maestra golpeándola en la cabeza.

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Una alumna de secundaria en Michigan, Estados Unidos, no soportó el regaño de su maestra y enojada le arrojó una silla metálica, dejando a la docente inconsciente.

Esto sucedió en el colegio Southwestern Classical Academy Flint, cuando en plena clase la estudiante respondió de una forma desquiciada ante la llamada de atención de su profesora.

La prueba quedó captada en video mismo que de inmediato se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa como la mentora está dialogando con sus alumnos, tratando de controlar la clase, pero la alumna en cuestión se ve muy alterada, gritando y al estilo pandillero toma una silla y se la lanza a la maestra que se encontraba descuidada y casi de espaldas, por lo que al recibir el golpe en la cabeza cayó al suelo perdiendo el sentido.

La docente recibió atención médica y el colegio abrirá una investigación para conocer los motivos que provocaron que la alumna actuara de esa manera.