'Viajero en el tiempo' revela qué acabará con la humanidad

El fundador de Fark, Drew Curtis, quien es conocido por sus predicciones, afirma que el fin de la humanidad está cerca debido a la inteligencia artificial

Por: Patricia Agüero

Diciembre 23, 2022, 12:53

Un presunto viajero en el tiempo, que ha acertado con algunas de sus predicciones, asegura que la creación de inteligencia artificial no tienen un lado positivo.



Drew Curtis, fundador del sitio de noticias Fark, se volvió conocido en 2015 por publicar un tuit que decía: “Soy un viajero en el tiempo de 2020. Disfruten el 2016, es lo mejor que habrá por un tiempo”.



El post tomó mayor relevancia durante la pandemia de Covid-19, pues millones de personas consideran que realmente Curtis viene del futuro.



Ahora, el fundador de Fark vuelve a realizar una advertencia y asegura que la inteligencia artificial podría terminar con la humanidad.



“Todo será más o menos igual que ahora: espeluznante, desconcertante y no preparada para prime time”, comentó al ser cuestionado sobre esta tecnología en 2023.



“Por mi vida, no puedo entender por qué estamos intentando construir una (inteligencia artificial). En el mejor de los casos surgiría un nuevo y terrible dilema ético. En el peor de los casos nos mata a todos. No hay victoria”. añadió.



Sin embargo, Curtis aseguró que tomarse unos tragos ayuda en sus predicciones.



“De vez en cuando, y no lo he hecho en un par de meses, me emborracho mucho y entonces digo: ‘¿Quién quiere oír preguntas sobre viajes en el tiempo?’”, explicó.



Tras esa declaración, algunos internautas creen que Curtis sólo da predicciones como entretenimiento y al “aire” y que realmente no se trata de un viajero en el tiempo.



Y tú… ¿Qué crees?