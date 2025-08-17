Viajará Zelensky a Washington para reunión con Trump el lunes

Volodímir Zelensky informó que el lunes 18 de agosto viajará a Washington para abordar con Trump 'todos los detalles' del eventual proceso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, expresó este sábado su respaldo a la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, de realizar una cumbre trilateral con el líder ruso Vladímir Putin.

El anuncio lo hizo a través de una publicación en X, donde informó que el lunes 18 de agosto viajará a Washington para abordar con Trump “todos los detalles” del eventual proceso.

Zelensky reveló que sostuvo una “larga y sustancial” conversación con Trump que se extendió por alrededor de una hora, tras la cual se unieron vía videollamada varios líderes europeos durante unos 30 minutos adicionales.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

“Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz”, subrayó el mandatario ucraniano, destacando la necesidad de que “la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación”.

El presidente recordó que en reiteradas ocasiones había solicitado un encuentro directo con Putin y consideró que el formato trilateral con Estados Unidos es el “adecuado” para discutir cuestiones clave a nivel de líderes.

En ese sentido, Zelensky señaló la importancia de que los aliados europeos permanezcan involucrados en cada etapa del proceso de negociación, con el fin de garantizar a Ucrania “unas garantías de seguridad fiables”.

El viaje de Zelensky a Washington se dará tras la reunión anticipada entre Trump y Putin celebrada el viernes en Alaska, encuentro que concluyó sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania.

Sin embargo, ambos líderes expresaron coincidencias y Trump calificó las conversaciones como “extremadamente productivas”.