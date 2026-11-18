Tras el encuentro de este miércoles la delegación estadounidense también entregará el primero de tres aviones militares C-130 que recibirá Colombia

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Colombia para reunirse con autoridades del Gobierno y abordar temas de seguridad, cooperación militar y fortalecimiento de la alianza bilateral, confirmó el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora.

El funcionario informó que sostendrá un encuentro con Hegseth, quien también entregará el primero de tres aviones militares C-130 que recibirá Colombia.

"Viene el secretario de Guerra. Mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130. Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él", declaró Mora durante una intervención en la Cámara de Representantes.

El ministro agregó que durante la reunión abordarán mecanismos para que Estados Unidos continúe apoyando a Colombia en el fortalecimiento de la seguridad de sus ciudadanos y en la coordinación entre ambas naciones.

La visita de Hegseth ocurre una semana después de la llegada a Colombia del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien viajó a Bogotá para fortalecer la cooperación militar.

Su visita coincidió con la etapa final de ejercicios militares conjuntos entre ambos países, en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.

Las maniobras habían comenzado el mes anterior.

Visita forma parte del acercamiento entre EUA y Colombia

El viaje de Hegseth se enmarca en el acercamiento entre Bogotá y Washington mediante el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Colombia se incorporó a esta alianza después de que el mandatario Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia el pasado 7 de agosto, como parte del fortalecimiento de los vínculos con el Gobierno estadounidense.

El acercamiento también se reflejó el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Barranquilla y sostuvo una reunión con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos.