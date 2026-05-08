Veta UE contenido sexual generado por IA sin consentimiento

La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital destacó que la regulación busca equilibrar innovación y seguridad.

Las instituciones de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para prohibir la creación y difusión de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas involucradas, en una medida que busca reforzar la protección de derechos digitales y frenar el uso indebido de estas tecnologías.

El pacto fue cerrado durante una sesión legislativa en la que se discutieron nuevas reglas para regular el uso de la inteligencia artificial en territorio europeo, con especial énfasis en los riesgos asociados a la generación de contenido no autorizado y material de abuso sexual.

UE prohíbe imágenes sexualizadas con inteligencia artificial

El acuerdo establece la prohibición de sistemas de IA diseñados exclusivamente para generar imágenes sexualizadas o de abuso infantil, así como de aquellas herramientas que, aunque tengan múltiples funciones, no cuenten con medidas de seguridad suficientes para evitar la creación o difusión de este tipo de contenido.

La normativa entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, y forma parte de un paquete regulatorio más amplio conocido como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.

Las autoridades comunitarias señalaron que el objetivo es garantizar que el desarrollo tecnológico no se traduzca en vulneraciones a la privacidad, dignidad o derechos fundamentales de las personas.

El acuerdo se aceleró tras recientes polémicas relacionadas con herramientas de IA capaces de generar imágenes hiperrealistas sin controles adecuados, lo que encendió alertas en distintos países europeos.

Regulación de IA avanza tras polémicas recientes

La decisión europea surge en un contexto de creciente debate global sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, especialmente en plataformas digitales y redes sociales donde se han detectado usos indebidos de estas tecnologías.

La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, destacó que la regulación busca equilibrar innovación y seguridad en el entorno digital europeo.

El acuerdo también contempla la obligación de implementar medidas de seguridad más estrictas en sistemas de IA de uso general, con el fin de prevenir la generación de contenido sensible o dañino.

Se posponen otras obligaciones de la ley de IA

Además de la prohibición de imágenes sexualizadas, la Unión Europea decidió retrasar hasta diciembre de 2026 la obligación de incluir marcas de agua en todo contenido generado con inteligencia artificial, incluyendo imágenes, videos y audio.

Esta medida busca facilitar la identificación de contenido generado por máquinas, aunque su implementación fue pospuesta para permitir a las empresas adaptarse a los requisitos técnicos.

Asimismo, las obligaciones para sistemas de alto riesgo, como los utilizados en banca, infraestructuras críticas o contratación laboral, se aplazaron hasta diciembre de 2027 debido a la falta de estándares técnicos definitivos.