Ventana se rompe en pleno vuelo y succiona a un pasajero

La pasajera dijo que vio cómo el hombre del asiento junto a la ventanilla rota "tenía la cabeza fuera del avión" y cómo otros pasajeros "lo agarraron

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Un hombre que volaba con Ryanair desde la ciudad griega de Salónica a la alemana de Memmingen fue parcialmente succionado a través de una ventana del avión que se rompió en pleno vuelo, según relataron varios pasajeros tras el incidente.

Poco después de despegar, una ventanilla de la cabina "se desprendió" y el vuelo regresó al aeropuerto de Salónica, informó la compañía aérea Ryanair en un comunicado.

"Se oyó un ruido como de un neumático reventando. Hubo pánico, gritos y alaridos porque perdimos altitud inmediatamente por la descompresión", explicó una mujer que se encontraba a bordo del avión.

"Inmediatamente nos pusimos las mascarillas. Pareció una eternidad hasta que comprendimos lo que estaba pasando", recordó

La pasajera dijo que vio cómo el hombre del asiento junto a la ventanilla rota "tenía la cabeza fuera del avión" y cómo otros pasajeros "lo agarraron y lo inmovilizaron; por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad", resaltó.

Tras el aterrizaje de vuelta en Salónica, el hombre recibió asistencia médica, señaló Ryanair en su comunicado, sin dar detalles sobre las causas del incidente.

El pasajero fue trasladado a un hospital en estado de shock, con una lesión en el cuello y quemaduras por fricción.

En un vídeo grabado desde el interior de la cabina se puede ver la ventanilla rota y el hombre sentado ya de manera normal al lado con la mascarilla de oxígeno, como los demás pasajeros.

Segun Newsit habría indicios de que una pieza del motor se rompió durante el vuelo e impactó contra la ventanilla, rompiéndola.