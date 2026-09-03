Venezuela y EUA firman acuerdos para impulsar sector energético

Caracas pactó recuperar infraestructura eléctrica y petrolera, mientras Chevron anunció una inversión de más de 7 mil millones de dólares

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este miércoles una serie de acuerdos energéticos con una delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Energía, Chris Wright, pocos días después de que se conociera el pacto petrolero entre Caracas y Washington.

Durante el acto realizado en el Palacio de Miraflores, sede ejecutiva ubicada en Caracas, Wright afirmó que la jornada representa un momento histórico para el país y señaló que el objetivo del presidente de EUA, Donald Trump, es “traer la paz, la libertad, la prosperidad al pueblo de Venezuela”.

El secretario de Energía sostuvo que la energía es el catalizador para cambiar a Venezuela y explicó que, por ese motivo, Trump dispuso avanzar “a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela”.

Rodríguez coincidió posteriormente con el funcionario estadounidense y aseguró que los acuerdos alcanzados representan un momento histórico para el país. “Hoy estamos haciendo historia”, comentó.

Venezuela acuerda recuperar sistemas de transmisión eléctrica

Uno de los principales acuerdos fue valorado por Rodríguez como “el más extraordinario” de la jornada. Se trata del contrato suscrito para que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) pueda “recuperar sistemas de transmisión”.

La presidenta encargada destacó la importancia de recuperar esta infraestructura y afirmó que el suministro eléctrico es esencial para la población venezolana.

“Esencial para la vida de una nación, sin electricidad no hay vida. Estamos firmando por la vida de los venezolanos”, subrayó Rodríguez.

General Electric recuperará infraestructura eléctrica petrolera

Rodríguez también calificó como “algo extraordinario” el acuerdo alcanzado específicamente con General Electric para “recuperar la infraestructura eléctrica de la industria petrolera”.

De acuerdo con la mandataria encargada, el objetivo es que la industria petrolera pueda contar con sus propias capacidades eléctricas y evitar así que sus operaciones saturen el sistema eléctrico venezolano.

Rodríguez señaló que los acuerdos energéticos también deben traducirse en “más empleo, más salario” y en mejores servicios públicos para los venezolanos.

“Ahí está la transformación que necesita Venezuela, superar las dificultades y avanzar en el desarrollo de sus recursos naturales”, agregó.

Chevron anuncia inversión de más de 7 mil millones de dólares

Los empresarios involucrados también celebraron los acuerdos, planteados con la intención de generar inversión a largo plazo en Venezuela.

Entre ellos estuvo el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, quien agradeció a Rodríguez por la oportunidad y destacó lo acordado con Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo.

Como parte de los acuerdos, se contempla la expansión de las operaciones de Chevron en Venezuela. Wirth anunció una inversión superior a 7 mil millones de dólares a través de las empresas mixtas que la compañía mantiene en el país.

A través de las empresas mixtas que Chevron mantiene con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se prevé que en una primera fase la producción pase de 250 mil barriles diarios a 420 mil.

Para una segunda etapa, las empresas aspiran a alcanzar una producción superior a 700 mil barriles diarios.

Los acuerdos firmados este miércoles abarcan así la recuperación de sistemas de transmisión eléctrica, la infraestructura vinculada con la industria petrolera y la expansión de las operaciones de Chevron en Venezuela.

La firma de estos convenios ocurre pocos días después de que se conociera el pacto petrolero entre Venezuela y Washington, mientras el Gobierno de Rodríguez plantea que los acuerdos energéticos contribuyan a generar empleo, mejorar los servicios públicos y avanzar en el desarrollo de los recursos naturales del país.