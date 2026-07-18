Venezuela supera los 5 mil muertos tras doble terremoto

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, las autoridades han brindado atención a 128 mil 324 familias afectadas por los terremotos

Este viernes, el balance oficial confirmó que la cifra de víctimas mortales ascendió a 5 mil 69 personas, luego de que se incorporaran 139 nuevos fallecimientos, mientras que el número de lesionados permanece en 16 mil 740.

A casi un mes del desastre, las labores de búsqueda, atención a los damnificados y evaluación de daños continúan en distintas zonas del país, especialmente en La Guaira, considerada la entidad más afectada por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, que marcaron uno de los episodios naturales más devastadores en la historia reciente de Venezuela.

Más de 128 mil familias han requerido apoyo tras el desastre

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, las autoridades han brindado atención a 128 mil 324 familias afectadas por los terremotos.

Además, 17 mil 907 personas permanecen sin vivienda, mientras que 21 mil 235 damnificados continúan resguardados en 107 campamentos temporales habilitados para enfrentar la emergencia.

El impacto de los movimientos telúricos también ha dejado severos daños en infraestructura pública y privada, por lo que los trabajos de evaluación estructural y reconstrucción siguen desarrollándose conforme avanzan los censos en las comunidades afectadas.

Desde el 24 de junio se han contabilizado mil 331 réplicas, una situación que ha dificultado las labores de rescate y mantiene en constante incertidumbre a miles de habitantes.

La réplica más significativa ocurrió el pasado 10 de julio, cuando un sismo de magnitud 3.9 fue localizado a unos 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. El movimiento provocó momentos de tensión entre la población y obligó a evacuar edificios como medida preventiva, debido al temor de nuevos colapsos.

Gobierno impulsa plan para acelerar la construcción de viviendas

Ante la magnitud de la emergencia habitacional, el Gobierno inició un censo biométrico para determinar el número de viviendas que deberán construirse para atender a las familias que perdieron su patrimonio. Las estimaciones preliminares contemplan la edificación de alrededor de 25 mil viviendas.

Como parte de esa estrategia, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión una reforma a la legislación relacionada con el sector inmobiliario, con el objetivo de agilizar la construcción de nuevos desarrollos habitacionales y facilitar mecanismos de financiamiento que permitan incrementar la participación del sector privado en la reconstrucción.

Aunque las operaciones de rescate han permitido salvar miles de vidas desde que ocurrieron los terremotos, las autoridades mantienen activos los operativos de atención debido a que persisten las réplicas, miles de personas continúan desplazadas y numerosas comunidades enfrentan daños estructurales que complican el regreso a la normalidad.

Con un saldo superior a los 5 mil fallecidos, decenas de miles de personas afectadas y una extensa tarea de reconstrucción por delante, Venezuela enfrenta uno de los mayores desafíos humanitarios derivados de un desastre natural en su historia reciente.