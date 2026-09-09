Venezuela registra dos sismos de 4.4 y 3.4 durante esta madrugada

Las autoridades venezolanas no han reportado daños, aunque usuarios en redes sociales señalaron que los temblores llegaron a sentirse en estados vecinos.

Dos sismos de magnitud 4.4 y 3.4 despertaron durante la madrugada a habitantes del estado Falcón y Yaracuy, en el noroeste de Venezuela, informó la Fundación de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), sin que se reportaran daños o víctimas.

En su cuenta en Instagram, el organismo sismológico indicó que el primer movimiento telúrico se registró a las 02:49 hora local, a una profundidad de 3.3 kilómetros, en el estado Falcón.

El epicentro se localizó a 55 kilómetros al este de la localidad de Churuguara.

El segundo temblor ocurrió a las 2:53 hora local, a una profundidad de 3.4 kilómetros, en el estado Yaracuy. Su epicentro está a 37 kilómetros de la localidad de Aroa.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han reportado daños, aunque usuarios en redes sociales señalaron que los temblores llegaron a sentirse en estados vecinos.

Desde que ocurrió el doble terremoto del pasado 24 de junio, que afectó principalmente una vasta zona en el norte del país, en particular el estado costero de La Guaira, se han reportado varias replicas de magnitud superior a 4.