Venezuela recibe maquinaria china para retirar escombros

Un buque procedente de China llegó con 87 máquinas pesadas, viviendas prefabricadas y equipo de emergencia para apoyar a damnificados

Venezuela recibió un cargamento de ayuda procedente de China, integrado por maquinaria pesada, viviendas prefabricadas y equipo de emergencia, con el objetivo de acelerar las labores de retiro de escombros y atender a las familias afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado 31 de octubre la llegada de un buque con cinco mil toneladas de materiales y suministros destinados a las tareas de recuperación, principalmente en el estado costero de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

Durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, la mandataria agradeció al presidente de China, Xi Jinping, así como a su Gobierno y población, por el apoyo enviado al país sudamericano.

Envían 87 máquinas para retirar escombros en La Guaira

Entre los equipos recibidos se encuentran 87 máquinas pesadas que serán incorporadas a los trabajos de remoción y recolección de escombros en La Guaira, ubicada al norte de Venezuela.

Rodríguez expresó su expectativa de que la incorporación de estos recursos permita avanzar en la limpieza de las zonas afectadas y que el estado pueda recibir el próximo año sin acumulación de escombros.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, explicó que la maquinaria permitirá integrar nueve nuevos frentes de trabajo, con los que se proyecta recolectar otras 12 mil toneladas de escombros.

Llegan mil 800 viviendas prefabricadas para damnificados

El cargamento también incluyó mil 800 viviendas prefabricadas, que serán utilizadas para trasladar a familias que permanecen en campamentos temporales y ofrecerles espacios con mayor seguridad y privacidad.

Además, llegaron mil 800 ventiladores y cinco mil 400 literas de emergencia para apoyar la atención de las personas afectadas por los terremotos.

La presidenta encargada explicó que las viviendas permitirán reducir la concentración de damnificados en los alojamientos provisionales mientras avanzan las labores para entregarles casas permanentes.

Gobierno reporta entrega de nuevas viviendas

Un día antes del anuncio de la llegada del buque, el Gobierno venezolano informó sobre la entrega de 564 viviendas nuevas para personas afectadas por los sismos en Caracas y en los estados Miranda, Falcón y Táchira.

Rodríguez también anunció la distribución de 80 viviendas transitorias en Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país. Estas unidades se suman a las 500 entregadas el pasado 21 de octubre en Ciudad Caribia, localidad situada entre Caracas y La Guaira.

Las viviendas temporales tienen una superficie aproximada de 36 metros cuadrados y cuentan con una sala común, cocina y una o dos habitaciones. Están destinadas a alojar a las familias mientras reciben una solución habitacional definitiva.

Terremotos dejaron miles de víctimas y daños en edificios

De acuerdo con las cifras oficiales citadas en el reporte, el doble terremoto del 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, dejó al menos seis mil 509 personas fallecidas y cerca de 18 mil damnificadas.

Los movimientos telúricos también provocaron afectaciones en 856 edificios, de los cuales 190 quedaron completamente colapsados.

La magnitud de los daños representa un desafío para las labores de reconstrucción, especialmente en las zonas donde las familias perdieron sus viviendas y continúan dependiendo de alojamientos temporales.

Banco Mundial estima daños por 19 mil 600 millones de dólares

El Banco Mundial calcula que los daños físicos directos ocasionados por los terremotos ascienden a 19 mil 600 millones de dólares, equivalentes a unos 16 mil 900 millones de euros.

El organismo también advirtió que un proceso de reconstrucción lento podría afectar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

En julio pasado, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, estimó que serían necesarias 25 mil viviendas para atender a las personas que perdieron sus hogares a consecuencia de los movimientos telúricos.