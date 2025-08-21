Venezuela recibe a 110 migrantes en un vuelo procedente de Texas

El Estado informó en Instagram que el grupo tenía 102 hombres y 8 mujeres, sin que se reportara la presencia de algún niño

Un total de 110 venezolanos regresaron este miércoles a su país a bordo de un vuelo procedente de Texas (EU), informó el Ministerio de Interior del país suramericano.

En un mensaje publicado en Instagram, la cartera de Estado indicó que el grupo estaba compuesto por 102 hombres y ocho mujeres, sin que se reportara la llegada de ningún niño.

Según la publicación, el avión, propiedad de la línea aérea estadounidense Eastern Airlines, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El ministerio indicó que "funcionarios de los diversos organismos de seguridad" recibieron a los migrantes en la terminal aérea.

Más de 10,000 venezolanos, conforme a cifras oficiales, han regresado a su país en vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte del programa oficial 'Misión Vuelta a la Patria', que, según el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EU.

El pasado viernes, 158 venezolanos retornaron a su país a bordo de otro vuelo que partió de territorio estadounidense, dijeron entonces las autoridades.

La información oficial indicó que fueron recibidos 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas.