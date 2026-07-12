Venezuela rechaza apoyo externo para reconstrucción tras sismos

El gobierno venezolano afirmó que liderará la reconstrucción tras los terremotos de junio y negó acuerdos con Colombia para esas labores

El Gobierno de Venezuela aseguró que tiene la competencia exclusiva para planificar y dirigir la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

A través de la Cancillería, el Ejecutivo venezolano informó que ya activó a sus empresas públicas, industrias nacionales y al sector privado para participar en las labores de recuperación.

Responden a declaraciones de presidente electo colombiano

El pronunciamiento surgió luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, señalara que la reconstrucción de Venezuela tras los sismos debía ser realizada por Colombia, incluyendo las acciones necesarias para ello.

El gobierno venezolano calificó esas declaraciones como una pretensión de atribuirse funciones en las tareas de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Reiteran que Estado venezolano dirigirá las acciones

La Cancillería afirmó que corresponde únicamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las áreas dañadas por los movimientos telúricos.

Sin embargo, señaló que, si fuera necesario, Venezuela podría establecer acuerdos de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales para apoyar las labores de reconstrucción.

Buscan reconstruir viviendas e infraestructura

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha señalado que existirán recursos para atender la emergencia, aunque no ha detallado el monto total destinado a la reconstrucción.

Además, informó sobre la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para recibir donaciones internacionales, entre ellas aquellas destinadas al sector de vivienda.

Rodríguez también llamó a empresas nacionales y extranjeras a participar en una construcción rápida de viviendas y aseguró que ya se analizan terrenos para edificar nuevas casas y ciudades con características antisísmicas.

El gobierno venezolano informó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para establecer una nueva línea de cooperación enfocada en la reconstrucción de infraestructura afectada. Brasil también ha expresado disposición para apoyar en estas labores.

No obstante, la Cancillería precisó que actualmente no existe una coordinación prevista con el gobierno electo de Colombia para participar en el proceso de reconstrucción.