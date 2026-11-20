La nueva ley se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionó este jueves la reforma de la ley del servicio eléctrico aprobada hace nueve días por el Parlamento para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.

"Muy importante esta reforma, va a permitir la participación, la intervención del sector privado nacional e internacional en los procesos de generación de electricidad para mejorar el servicio eléctrico nacional", dijo Rodríguez, antes de la firma para la promulgación de la norma.

La mandataria rubricó la ley mientras intervenía de forma telemática en la "Expo Venezuela Energética Oriente 2026" que se realiza en Anzoátegui (este), uno de los cuatro estados que conforman la rica faja petrolífera del Orinoco.

"Es una ley que da un paso histórico, un paso adelante", añadió.

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación "será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente".

Las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, según la norma.

Sobre las empresas petroleras, la ley establece que deben "asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa".

Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país debido a los cortes de varias horas seguidas hasta en ciudades medianas.

La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

Rodríguez, quien prometió recientemente que "pronto" llegará el alivio a la crisis, saludó hoy "los esfuerzos del Ministerio de Energía Eléctrica (...) por todo el esfuerzo que están realizando para ir incorporando los megavatios que satisfagan la demanda" que, aseguró, se ha incrementado por las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno climático El Niño y "el crecimiento económico".