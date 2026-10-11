Venezuela ofrece apoyo a Chile tras aluvión en Santiago

El Gobierno de Venezuela manifestó su disposición de brindar acompañamiento a Chile tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, en Santiago,

El Gobierno de Venezuela manifestó su disposición de brindar acompañamiento a Chile tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, en Santiago, donde al menos seis personas resultaron heridas y más de 2 mil viviendas sufrieron daños a causa de las intensas lluvias.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, expresó la solidaridad de su país con la población y las autoridades chilenas mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que señaló que mantienen seguimiento a la evolución de la emergencia.

El funcionario reiteró la disposición de Venezuela para acompañar al pueblo chileno ante las consecuencias del fenómeno natural.

Aluvión en Santiago deja viviendas dañadas y seis heridos

El desastre ocurrió la tarde del jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, ubicado en la precordillera de los Andes, en la comuna de Las Condes, al este de la capital chilena.

Las fuertes precipitaciones provocaron una corriente de agua y lodo que recorrió calles y avenidas, arrastró materiales y ocasionó afectaciones en viviendas, infraestructura y establecimientos públicos, privados y comerciales.

Entre las seis personas lesionadas se encuentra un niño de un año que sufrió una fractura, de acuerdo con los reportes oficiales.

Más de 2 mil viviendas presentan afectaciones

El balance de las autoridades chilenas contabilizó 2 mil 15 viviendas afectadas por el aluvión. De ese total, 55 fueron declaradas inhabitables, mientras que otras mil 960 reciben asistencia por daños de menor consideración.

La emergencia también provocó afectaciones en infraestructura de distintos recintos y obligó a realizar labores de evaluación y atención en las zonas impactadas.

De acuerdo con los datos oficiales, el área afectada abarcó aproximadamente 3.1 kilómetros cuadrados, además de tres kilómetros de rutas secundarias. El recorrido de los daños se extendió a lo largo de unos 15 kilómetros de avenidas y calles.

Fiscalía chilena investigará las causas del aluvión

Ante la magnitud de los daños, la Fiscalía de Chile anunció el viernes que abrirá una investigación para esclarecer el origen del aluvión y determinar si existen posibles responsabilidades de las autoridades en relación con lo ocurrido.

Las indagatorias buscarán establecer las circunstancias que provocaron la emergencia y revisar las actuaciones correspondientes, mientras continúan las evaluaciones de los daños y la atención a las familias afectadas.

En este contexto, Venezuela expresó su respaldo a Chile frente a las consecuencias de las intensas lluvias que golpearon la zona oriental de Santiago.