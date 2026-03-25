Venezuela informa que diplomáticos viajarán a EUA

El Gobierno de Delcy Rodríguez busca consolidar el diálogo con Washington y pide el levantamiento de sanciones en plena reapertura diplomática

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos para avanzar en la nueva etapa de العلاقات bilaterales entre ambos países, restablecidas formalmente a inicios de marzo.

Durante un encuentro con inversionistas, la mandataria indicó que el objetivo es consolidar el diálogo político y diplomático con Washington tras años de ruptura.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones”, afirmó Delcy Rodríguez.

El anuncio se da luego de que ambos países retomaran oficialmente sus vínculos diplomáticos, interrumpidos desde 2019, en un giro significativo en la política exterior bilateral.

En este contexto, la presidenta venezolana reiteró su petición al mandatario estadounidense, Donald Trump, para que elimine las sanciones económicas contra el país sudamericano.

“Le hemos pedido al presidente Trump (…) que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó.

Caracas sostiene que estas medidas afectan no solo al Estado, sino también a inversionistas y al desarrollo económico del país.

Contexto de acercamiento diplomático

El restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se formalizó el pasado 5 de marzo, marcando un cambio de rumbo tras años de tensiones políticas y aislamiento.

Desde entonces, ambas naciones han mostrado disposición a cooperar en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, en lo que se perfila como una etapa de diálogo más pragmático.

Pese al acercamiento, el proceso se desarrolla en un contexto complejo, con temas sensibles aún sobre la mesa, como las sanciones, la estabilidad política y los procesos judiciales relacionados con figuras del anterior gobierno venezolano.