Venezuela: heridos tras explosión en fábrica de pirotecnia

La explosión generó un incendio en las instalaciones de la empresa y cuya onda expansiva afectó a viviendas cercanas en el estado de Zulia

Una veintena de personas resultaron afectadas este jueves por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, que generó un incendio en las instalaciones de la empresa y cuya onda expansiva afectó a viviendas cercanas, según cifras oficiales.

El Ministerio de Interior y Justicia aseguró que funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo "controlaron el incendio registrado la mañana de este jueves en el municipio San Francisco, del estado Zulia".

"Se ha logrado el confinamiento de las llamas, priorizando la atención de 20 afectados y la contención total del fuego", señaló la institución a través de Instagram, sin precisar si esa cifra alude a heridos o personas cuyas viviendas resultaron afectadas.

Agregó que se iniciaron las averiguaciones para "esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes".

Se constató la destrucción de más de 30 viviendas precarias en una comunidad cercana a la empresa, como consecuencia de la onda expansiva, que también afectó parcialmente alrededor de 60 casas de concreto.

El gobernador de Zulia, el chavista Luis Caldera, anunció un plan de contingencia en siete hospitales para recibir a los heridos.

Además, señaló como "labores fundamentales" la extinción del incendio de "gran magnitud" y la "suspensión del suministro de gas en todo el círculo donde está ubicada la empresa".

En el lugar, donde también se escuchaba constantemente la explosión de fuegos artificiales, se encontraban bomberos de San Francisco y de Maracaibo, capital de Zulia, además de agentes policiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el mandatario regional.